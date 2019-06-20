Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'da bugün gerçekleşen genel kurula tek liste ile giren mevcut Başkan Hüseyin Eryüksel güven tazeledi.

Saat 12.00'de Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan kongrede Eryüksel bir kez daha kulüp başkanı oldu. Hüseyin Eryüksel'in yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: Fatih Karabulut, Mutlu Özdemir, Harun Eryüksel, Ufuk Merde, Ali Kuloğlu, Evren Acar, Zekeriya Güneş, Eyyüp Sürücü, Şerafettin İşçi ve İbrahim Kaya. Gelecek sezon 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyecek yeşil-siyahlılarda tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Altıparmak, teknik direktörlük görevine getirilmişti.



