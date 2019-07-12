Ağır sakatlık geçirip geçen sezonun ikinci yarısında lisansı askıya alınan Kamerunlu stoper Dany, takımla yeni sezon öncesi Akhisar'daki ilk etap çalışmalarına katıldı. Kulüp bulması istenerek Erzurum kampına götürülmeyen 33 yaşındaki futbolcu ayrılmamak için diretiyor. Akhisar'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan tecrübeli stoper takımdan ayrı olarak ilçede antrenmanlarını sürdürüyor. Akhisarspor'la sözleşmesi süren Arnavut golcü Cikalleshi de davet edilmesine rağmen ilk etap çalışmalarına ve Erzurum kampına katılmadı.

Kulüp arayan Cikalleshi, yönetime sakat olduğuna dair rapor gönderdi. Geçen sezon devre arasında Göztepe'den takıma dönen futbolcunun tavrıyla küplere binen teknik direktör Mehmet Altıparmak, yönetime Cikalleshi geri dönse bile kesinlikle kadroda istemediğini bildirdi. Daha önce yabancılardan Elvis Manu'yu Çin'e satıp Josue, Sissoko, Barbosa, Bokila ve Serginho'yla yollarını ayıran, Lukac, Cocalic, Rotman ve Vrsajevic'le ise devam kararı alan yeşil-siyahlılarda Lopes ve Regattin de yönetimin izniyle kendilerine kulüp arıyor. Yerli futbolculardan Bilal Kısa ve Fatih Öztürk ayrıldığı Akigo'da 1'inci Lig'de oynamayacaklarını bildiren Güray Vural ve Zeki Yavru da kulüp arıyor. Güray'ın görüştüğü Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, transferi Akhisarspor'un anlaştığı stoper Uğur Arslan Kuru'yla takas yaparak gerçekleştirmeyi planlıyor.

DHA