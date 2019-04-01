Akhisarspor'da Cikalleshi riske edilmeyecek
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşarak ardından düşme hattından kurtulamadığı Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak Akhisarspor'da sakatlıktan çıkan Cikalleshi, kupada riske edilmeyecek.
Arnavut futbolcuyu Ümraniyespor maçında oynatmayacak Teknik Sorumlu Cem Kavçak, golcüsünü eski takımı Göztepe'ye karşı sahaya sürmeyi planlıyor. Cikalleshi, sezonun ilk yarısını Göztepe'de geçirip Akigo'ya transfer olmuştu. Yeşil-siyahlılarda stoper Cocalic de iyileşti.
Erhan KASIRGA / MANİSA, (DHA)