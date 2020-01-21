TFF 1'inci Lig'de Süper Lig yarışındaki kritik maçta cuma günü Bursaspor'u ağırlayacak Akhisarspor'da biletler satışa çıktı. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadelenin bilet fiyatları VIP 30, kapalı 26, maraton 25, kale arkası ve misafir 20 TL olarak belirlendi. Yeşil-silahlılarda sezonun ikinci yarısında geçerli kombine biletler ise maraton 50, kale arkası 30 TL'den satılıyor.

Maç öncesi 30 puanlı üçüncü Bursaspor, ikinci sırada direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumpor'u 1, 28 puanlı dördüncü Akhisarspor ise 3 puan geriden takip ediyor. Akigo'da cezalı Vrsajevic ile hazır olmayan Taha ve Uğur Arslan maçta görev yapamayacak.