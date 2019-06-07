İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'den düşen Akhisarspor'da yönetim cephesinden yeni sezonla ilgili hiçbir açıklama gelmedi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun başkan Hüseyin Eryüksel'le köprüleri atıp kulüple sözleşmeleri iptal ederek yönetime istifa çağrısı yaptığı yeşil-siyahlılar sessiz kaldı. Kongre tarihi kamuoyuna ilan edilmeyen Akigo'da teknik direktör konusunda da belirsizlik yaşanıyor. İstifa çağrılarına hiçbir yanıt vermeyen başkan Hüseyin Eryüksel'in yola geçen sezon olduğu gibi antrenör Cem Kavçak'la devam edip etmeyeceği netleşmedi. Birçok futbolcunun ayrılmak istediği kulüpte iç ve dış transfer çalışmaları da henüz başlamadı.