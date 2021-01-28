Akhisarspor’da 5 transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Yeşil-siyahlı kulüp, eski oyuncularından en son Anagold 24Erzincanspor’da forma giyen Orhan Taşdelen’le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Muğlaspor’dan İbrahim İçuz, Galatasaray ’dan Emircan Seçgin ve Bayrampaşa’dan Alim Aykut Esgi’yi 4,5 yıllığına kadrosuna katan Akhisarspor, Fraport TAV Antalyaspor’dan Cengiz Demir ile de 1,5 yıllık kiralık sözleşmesi imzaladı.



