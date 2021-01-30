TFF 1'inci Lig'de evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yenerek 2'de 2 yapan Akhisarspor büyük mutluluk yaşadı. Devre arasında transfer yasağını kaldırıp 15 takviye yapan yeşil-siyahlılar, yeni futbolcularının takıma dahil olmasıyla adeta coştu. Geçen hafta Tuzla deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen Ege ekibi Bandırmaspor'u da yenerek camiasına umut saçtı.

TEKNİK DİREKTÖR DİLSÖZ: GALİBİYETLERİN GOL YEMEDEN GELMESİ BİZİ AYRICA SEVİNDİRDİ

Teknik direktör Mesut Dilsöz seri galibiyetlere çok ihtiyaçları olduğunu ve kazanmayı sürdüreceklerini söyledi. Takımdaki motivasyonun üst seviyeye geldiğini anlatan Dilsöz, "İkinci devrenin ikinci maçını zor da olsa kazandık. Elbette çok mutluyuz. İki haftada 2 galibiyetin özellikle gol yemeden gelmesi bizi ayrıca sevindirdi. Çok gol yiyen bir takımdık, bu sorunu çözmeye başladık. Arka arkaya böyle sevinmeye ihtiyacımız vardı. Belki iyi oynamadık ama bazen kazanmak birçok şeyi örtüyor. Tüm Akhisarsporlu taraftarlara armağan olsun galibiyetimiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

DHA