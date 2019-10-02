Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki son antrenmanı izleyen taraftarlar, meşaleler yakıp futbolculara tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarların moral aşıladığı Akhisar, Girusun randevusunu da kazanarak milli maçlar nedeniyle lige verilecek 1 haftalık araya zirvede girmeyi planlıyor. Ligde bu sezon oynadığı 6 maçta galibiyet alamayan Giresunspor, 2 puanla sondan ikinci sırada bulunuyor. Bu maçla sezon başında Giresun'dan Akhisar'a gelen Muhammet Reis de eski takımına rakip olacak. Akhisarspor'da Taha ve Çekdar'ın sakatlıkları sürüyor.

DHA