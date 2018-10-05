Belçika'da yenik duruma düştükten sonra Onur Ayık'ın 32'nci dakikada kulüp tarihine geçen golüyle durumu 1-1'e getiren Akhisarspor, ardından mağlubiyet golüne engel olamadı. Akhisar'ın Avrupa arenasındaki ilk golünü atan Onur, kariyerinde de bir ilki yaşadı. Daha önce Werder Bremen'le 1, Karabükspor'la 2 UEFA maçına çıkan gurbetçi futbolcu, Yeşil-Siyahlı ekiple ikinci Avrupa sınavında ağları sarstı. Onur, son gol sevincini 29 Eylül 2017'de Süper Lig'de Fenerbahçe maçında yaşamıştı.

Akhisarspor'da 82'nci dakikada kırmızı kart gören Mustafa Yumlu da kulüp tarihinin Avrupa'da oyundan atılan ilk ismi oldu. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Akhisarspor, deplasmandaki maça ilk kez üzerinde ay-yıldızlı bayrağımız olan kırmızı formayla çıktı. Temsilcimize deplasmandaki maç için Belçika'ya giden taraftarların yanı sıra gurbetçiler de büyük destek verdi. Taraftarlar, takımı kaldığı otelden maça uğurladı. Grupta oynadığı ilk 2 maçtan puan alamayıp son sıraya demir atan yeşil-siyahlı ekip, 25 Ekim Perşembe günü zorlu Sevilla deplasmanına çıkacak. Müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan İspanyol temsilcisi, ilk hafta Liege'i evinde 5-1 gibi farklı skorla yendikten sonra Krasnodar'a Rusya'da 2-1 mağlup oldu.

ARSLAN HAKEME KIZDI

Akhisarspor'da kariyerinin ilk Avrupa maçına çıkan teknik direktör Cihat Arslan, Standard Liege deplasmanının ardından hakemlere tepki gösterdi. Konuşmasının başında Batman'da meydana gelen terör saldırısını lanetleyen Cihat Arslan, "Puan alabilecek futbolu oynadık. Merkez forvet oyuncularımız formda olsa skor farklı olabilirdi. 10 kişi kalınca çok fazla maçı çevirmek mümkün olmadı. İki takım oynamaya çalışırken, iki takımdan daha formsuz bir hakem triosu vardı. Hakem futbolun ciddiyetinden ve güzelliklerinden biraz uzaktı. Verdiği kararlarla biraz tartışmaya açık bir tavrı vardı. Bu maçın güzelliğine katkı yapması gereken üçlü biraz formsuz göründü. Biz ülkemizi temsil ettik. İyi de temsil ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'A EK KONTENJAN

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Akhisarspor, deplasman tribün kontenjanını artırdı. Yeşil-siyahlı yönetim, konuk taraftarlara stat kapasitesinin yüzde 10'u kadar kontenjan ayırdı. Akhisar'da sakatlıkları süren Serginho ve Eray, maçta görev yapamayacak.