Süper Lig 'de mücadele ettiği 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne giden Akhisarspor, 3 yıldır düşüşün önüne geçemedi. 3. Lig'e kadar düşen Akhisarspor'a ikinci kez kayyum atandı. İlk olarak 28 Mart 2021'de gerçekleşen olağanüstü genel kurulda kulübe usulsüz üye yapılan kişilerin oy kullandığı iddiasıyla dava açılmış ve yönetim yetkileri 2022 Mayıs ayı sonunda mahkeme kararıyla kayyum heyetine verilmişti. Geçen haziran ayının başında davacıların şikayetlerini geri çekmesi üzerine kulüp yönetimi yeniden Evren Özbey başkanlığındaki yönetime kalmıştı. Bu kez 3 yılda bir yapılması gereken olağan genel kurulun mayıs ayında gerçekleşmemesi üzerine 3 kulüp üyesi tarafından mahkemeye şikayette bulunuldu.

Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda, kulübün 3 yılda bir Mayıs ayında yapması gereken Olağan Genel Kurulu dernek tüzüğüne aykırı olarak halen yapmayıp tüzüğe aykırı davranışları nedeniyle mevcut yönetimin yerine kulübe üye 3 kişiye yönetim kurulu yetkileri verilip kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Davayı inceleyen Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi, Evren Özbey yönetiminin tüm yetkilerini tekrar durdurdu. Akhisarspor'un yönetimine 3 kişilik kayyum heyeti görev süreci 3 ayı aşmamak koşulu ile getirildi. Bu gelişmeler üzerine bugün Özbey yönetimi 24 Temmuz'da kongre yapılacağını duyurdu, ancak genel kurul tarihini kayyumun belirleyeceği öğrenildi.

İHA