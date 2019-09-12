Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri son antrenmanı izledi. Eryüksel ve ekibi, teknik direktör Mehmet Altıparmak'tan takımın durumuyla ilgili bilgi aldı. Ülkelerinin milli takımlarından dönecek Hadzic ve Cikalleshi'nin de takıma katılacağı Akhisar'da iyileşme sürecindeki Bjarnason dışında eksik bulunmuyor.

Sezon başından beri kadro dışı olan Cikalleshi, transfer döneminde kulüp bulamayınca ücretinde indirim yapılıp affedilmişti. Arnavutluk Milli Takımı formasıyla son iki maçta Fransa ve İzlanda'ya gol atan forvetin ülkesinin takımlarından Laçi'ye transfer olduğuyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar, taraftarlar arasında merak uyandırdı. Paylaşımların ülkede çekilen, Cikalleshi'nin de rol alıp, rol icabı kulübe transfer edildiği bir filmden olduğu ortaya çıkınca yeşil-siyahlıların içi rahatladı.