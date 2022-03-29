Eskişehir Yeni Stadyum'daki karşılaşmanın ilk düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta Akhisarspor son 6 maç öncesi 29 puanla 15'inci sırada yer alırken, Eskişehirspor ise 18 puanla dibe demir atmış durumda. Akhisarspor Teknik Direktörü Muhammet Yılmaz, yine kazanıp düşme tehlikesini bir an önce üzerlerinden atmak istediklerini söyledi.

AKHİSAR, (DHA)