Akhisarspor’da Cihat Arslan’la yolların ayrılması sonrası yönetim görüştüğü isimlerle anlaşamayınca teknik sorumlu olarak görevde kalan Cem Kavçak da camianın güvenini kazandı.

Kavçak yönetiminde kupada Kasımpaşa’yı deplasmanda yenip eleyen, ligde Ankaragücü’yle berabere kaldıktan sonra Galatasaray deplasmanında 1 puanı son saniyede kaleci Lukac’ın hatasıyla kaçıran Akhisar, şanssızlığını Alanya karşısında kırdı.

Sezon sonuna kadar göreve devam edecek Kavçak, Lukac’ın kendi kalesine attığı golle geriye düştükleri maçta yaptığı değişikliklerle Alanya’nın kilidi açmayı başardı.

21 puana ulaşan ve düşme hattına en yakın takım olan 15’inci Bursaspor’un 6 puan gerisinde bulunan sonuncu Akigo, cumartesi günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak.