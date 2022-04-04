Geçen sezon 1'inci Lig'den düştüğü dönemde Keçirörengücü'ne 6-0, Menemenspor'a 6-2 yenilen, bu yıl da 2'nci Lig'de 6 gollü mağlubiyet alan Akhisar, taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Son 11 maçın 9'unu kaybeden Akhisarspor, 2 maçı eksik Pazarspor'un 2 puan gerisinde düşme hattında kaldı. Kalan haftalarda Şanlıurfaspor (D), Kırklarelispor, Pazarspor (D) ve Amed Sportif'le oynayıp, son haftayı bay olarak geçecek Akhisar, maksimum puanı alarak rakiplerinin takılmasını umacak.

DHA