Akhisarspor zorlu deplasmanda

AKHİSAR, (DHA)

TFF 1. Lig'de son 5 maçta 4 galibiyetle Süper Lig yolunda yeniden iddialı konuma gelen Akhisarspor, yarın hafta içi mesaisinde yarıştaki en önemli rakiplerinden Adana Demirspor'a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da start alacak mücadeleyi Hakan Ceylan yönetecek. Akhisar'da iç sahadaki son Osmanlıspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düen Vrsajevic görev yapamayacak. Yeni teknik patronu Cüneyt Dumlupınar yönetiminde ilk maçına çıkacak Adana Demirspor, ligde 42 puanla 3'üncü basamakta bulunuyor.

Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde son haftaların flaş takımı olan Akigo ise 41 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Vural, bu maçla kariyerinde iki farklı dönemde çalıştırdığı Adana ekibine rakip olacak. Adana Demirspor deplasmanının ardından pazar günü Süper Lig yarışında 2'nci sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Akhisarspor'da Yılmaz Vural, "Çok önemli bir haftadan geçiyoruz. Bu maçları kazanırsak ilk 2 yarışında büyük avantaj elde ederiz. Önceliğimiz Adana Demirspor randevusu" diye konuştu.

AKHİSARSPOR

Gökhan - Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Onur, Rotman, Bjarnason, Erhan, Ergin, Cikalleshi