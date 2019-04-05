Akhisarspor yönetiminden Başkanı Besim Dutlulu’ya ziyaret

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor'u 1-0 yenerek avantaj yakalayan, Spor Toto Süper Lig'de ise Pazar günü Göztepe deplasmanına çıkacak olan Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu, 31 Mart'taki yerel seçimde Akhisar Belediye Başkanı olarak seçilen Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret etti. Seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Millet İttifakı adayı Dutlulu ile yarışan fakat seçimi kaybeden Hüseyin Eryüksel, takım hakkında bilgilendirmede bulundu. Mazbatasını alan Besim Dutlulu da Eryüksel'e verdiği emeklerinden dolayı teşekkür etti. Takımın gidişatı ile ilgili ileri zamanlarda da tekrar toplantı yapılacağı ifade edilirken, Besim Dutlulu'nun en kısa zamanda Akhisar Belediyespor'un Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki idmanını ziyaret edeceği bildirildi. Ardından Dutlulu ve Eryüksel birlikte poz verdi.

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)