Akhisarspor yönetiminde fire

Doğan, iş yoğunluğu nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Doğan, istifa açıklamasında, "Akhisarspor'a faydalı olmak için bu yönetime girdik. Kümede kalması için mücadele ettik fakat bu işi başaramadık. Çünkü zaten geç genel kurul kararı alındığı için 4-5 maç kalmıştı. Bunu gerçekleştiremediğimiz için çok üzgünüm. Ben istifa ediyorum ama Akhisarspor’da yönetici olan Başkan Evren Özbey ve arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah Akhisarspor'u layık olduğu yere getirirler" dedi.

DHA