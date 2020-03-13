Vural döneminde ilk maçta Altınordu karşısında suskun kalan Akhisar, ardından rakip filelere gol oldu yağdı. Yeşil-siyahlılar son 7 maçlık periyotta Hatayspor, Osmanlıspor ve Adana Demirspor'u 3-2, Eskişehirspor'u 2-1, Giresunspor'u 2-0 yenip Menemenspor'la 2-2 berabere kaldı. Akhisarspor, son 7 maçta yalnız 2-0 kaybettiği Fatih Karagümrük maçında gol atamadı. Bu periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle direkt Süper Lig yarışına yeniden ortak olan Akhisarspor'da Erhan ve Onur 4'er, Cikalleshi ve Bjarnason 3'er, Ergin ise 1 gol attı.

DHA