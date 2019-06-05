Akhisarspor yerlileri kadroda tutmak istiyor

İZMİR, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Akhisarspor'da yabancı futbolcuların büyük çoğunluğu takımdan ayrılmayı isterken, yönetim yerli isimleri kadroda tutmak için kolları sıvadı.

Kulüpteki geleceği belirsiz olan başkan Hüseyin Eryüksel'in vakit kaybetmeden sözleşmeleri sona eren Kadir Keleş, Mustafa Yumlu ve Bilal Kısa ile masaya oturacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcuları kaybetmek istemeyen kurmayların bayramdan hemen sonra iç transferi netleştireceği bildirildi. Akhisarspor'da teknik direktör konusu da muallakta kaldı. Başkan Eryüksel'in genç çalıştırıcı Cem Kavçak'la ilgili kesin kararını vermediği, alternatif çalıştırıcıları da gündemine aldığı belirtildi. Yeşil-siyahlılarda yerlilerden Fatih Öztürk, Güray Vural, Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Aykut Çeviker'in isimleri birçok kulüple anılıyor.