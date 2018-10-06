Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda Akhisarspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Ligde bu sezon 3 dış saha maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, Akhisarspor karşısında ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Dış sahada Medipol Başakşehir’e 2-0, Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 mağlup olan, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, ilk 7 haftada topladığı 10 puanın sadece 1’ini deplasmanlarda elde ederken, bu kötü gidişatı Akhisarspor karşısında değiştirmenin mücadelesini yapacak.

Akhisarspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Luis Ibanez dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor ile Akhisarspor 13. randevuda

Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig’de yarın Manisa’da yapacakları maçla 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 12 maçta bordo-mavililer, 4 galibiyet aldı. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı. Trabzonspor’un 18 golüne, Akhisarspor 22 golle karşılık verdi.

- Manisa’daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçın 2’sini kazandı. Manisa’da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma ise beraberlikle bitti.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 9 gol yedi, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Karadeniz ekibi, Manisa deplasmanında son 2 maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.