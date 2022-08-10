Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Theofanis Gekas ülkemize geri döndü... Futbolculuk döneminde Türkiye'de; Samsunspor, Akhisarspor, Konyaspor , Eskişehirspor ve Sivasspor formaları giyen Yunan oyuncu attığı gollerle taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmıştı.

Başarılı futbol adamı 2017'de Sivasspor'da aktif futbol hayatına son verdikten 5 yıl sonra bu topraklara geri geldi. Ancak bu kez futbolcu olarak değil futbol direktörü olarak... TFF 3.Lig ekiplerinden Akhisarspor, daha önce anlaşmaya vardıkları 44 yaşındaki Gekas'ın futbol direktörü olarak göreve getirildiğini ve 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Theofanis Gekas son olarak ülkesinde Panegialios'ta teknik direktörlük görevini üstlenmişti.