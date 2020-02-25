Akhisarspor telafi peşinde

AKHİSAR, (DHA)

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor deplasmanındaki galibiyetin ardından evinde Fatih Karagümrük'e şok bir şekilde yenilerek yeniden Play-Off hattının dışına çıkan Akhisarspor, yarın hafta içi mesaisinde Giresunspor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı Caner Ok yönetecek. Bilet fiyatları VIP 40, kapalı 30, maraton 10, kale arkası ve misafir 5 TL olarak açıklandı.

Ligde son 9 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen, evinde 4 maçtır kazanamayan yeşil-siyahlı ekip 32 puanla 9'uncu sırada bulunuyor. Akigo'nun Play-Off barajıyla arasında 2 puanlık fark var. Giresunspor ise 28 puan topladı. Teknik Direktör Yılmaz Vural, evlerindeki galibiyet hasretine mutlaka son verip Play-Off hattından kopmamaları gerektiğini söyledi.

AKHİSARSPOR

Gökhan - Tolga, Cocalic, Uğur Arslan, Vrsajevic, Rotman, Aykut, Onur, Burhan, Erhan, Cikalleshi