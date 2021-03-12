Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, eski takımı Boluspor'a rakip
Akhisarspor, Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor’la karşılaşacak. Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, geçen sezon görev yaptığı Beypiliç Boluspor’u küme düşme hattının üzerinde tutmayı başarmıştı.
Akhisarspor, Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor’la karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak mücadelede, hakem Hakan Ceylan düdük çalacak. Ligde son 6 maçta 1 galibiyet ve 5 yenilgi alan Akhisarspor, 22 puanla düşme hattında bulunuyor. Deplasmanda çıktığı son 3 maçı da kaybeden yeşil-siyahlı ekip, düşme hattının hemen üzerindeki Aydeniz Et Balıkesirspor’un 4 puan gerisinde yer alıyor.
Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, geçen sezon görev yaptığı Beypiliç Boluspor’u küme düşme hattının üzerinde tutmayı başarmıştı.
Son 2 müsabakasını kayıpsız geçen ve düşme hattıyla puan farkını 7’ye çıkaran Beypiliç Boluspor, haftaya 29 puanla 12. sırada girdi. Beypiliç Boluspor’da cezalı Marlinho yarınki maçta forma giyemeyecek.
Ligin ilk yarısındaki müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti. (AA)