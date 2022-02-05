Akhisarspor-Tarsus İdman Yurdu maç sonucu: 1-2

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kazanamayan ve düşme potasına yaklaşan Akhisarspor, evinde önemli rakiplerinden Tarsus İdman Yurdu'na 2-1 mağlup oldu. Konuk Tarsus İdman Yurdu 9'uncu dakikada Uğur'un golüyle öne geçti: 0-1. Tarsus ekibi 26'da Batuhan'ın golüyle farkı ikiye çıkararak rahatladı. Mücadelenin 38'inci dakikasında Akhisarspor penaltı kazandı ve atışı kullanan Cihat farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve Akhisarspor sahadan puansız ayrıldı.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Ahmet Ecevit (xx), Mert Baykal (xx), Enes Biroğlu (xx

AKHİSARSPOR: Enes (x) - Cengiz (xx), Semih (x) (Dk. 82 Gökmen), İbrahim (xx), Yusuf (x), Serkan Özbakan (x), Serkan Sefil (x) (Dk. 64 Bora x), Mert Özyıldırım (x) (Dk. 90 Oğuzcan), Cihat (xx), Bertuğ (xx), Mert Efe (x) (Dk. 81 Salih)

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz (xxx) - Uğur Arslan (xxx), Hakan (xxx), Gökhan (xx) (Dk. 86 Furkan), Sefa (xx) (Dk. 90 Abdussamet), Erman (xxx), Batuhan (xxx) (Dk. 64 Tufan x), Alperen (xx) (Dk. 46 Uygar x), Azad (xx), Cengiz (xxx), Artun (xx) (Dk. 64 Özgür Can x)

GOLLER: Dk. 9 Uğur Arslan, Dk. 26 Batuhan (Tarsus İY), Dk. 38 (P) Cihat (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: İbrahim, Mert Efe, Mert Özyıldırım (Akhisarspor), Alperen, Azad (Tarsus İY)

DHA