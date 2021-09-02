Akhisarspor taraftarıyla buluşuyor

AKHİSAR, (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alacağı yeni sezona pazar günü Zonguldak Kömürspor deplasmanıyla başlayacak Akhisarspor, aylar sonra ilk kez taraftarıyla buluşacak. TFF 1'inci Lig'de yer aldığı geçen sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisinden yoksun kalan Akhisar'da yönetim, sezon öncesi tüm taraftarları yarın yapılacak antrenmana davet etti. Yeşil-siyahlılar, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yarın saat 17.00'de başlayacak antrenmanda ilk kez taraftarın huzuruna çıkacak. Transfer yasağı nedeniyle geçen sezondan kalan genç kadroyla maçlara çıkacak Akigo, sezonun ilk iç saha karşılaşmasını ise 11 Eylül Cumartesi günü Bucaspor 1928'le oynayacak. Koronavirüs aşı takvimini tamamlayan taraftarlar mücadeleyi izleyebilecek.