Akhisarspor - Standard Liege (CANLI)

Bu sezon ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde henüz puan alamayan Akhisarspor, J Grubu’ndaki son maçında bu akşam Belçika’dan Standard Liege’i konuk ediyor. Akhisarspor gruptaki ilk 5 maçını kaybetti ve gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Ancak Standard Liege maçı kaybederse tur şansı Sevilla ile Krasnodar arasında oynanacak maça göre belli olacak.

Maç başladı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında Akhisarspor, Belçika ekibi Standard Liege'i konuk ediyor. Mücadelede 30 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.





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İlk 11'ler

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Caner, Sissoko, Kadir, Serginho, Aykut, Josue, Regattin, Barbosa, Manu

Standard Liege: Ochoa, Fai, Luyindama, Vanheusden, Kosanovic, Marin, Agbo, Carcela, Bastien, Orlando Sa, Lestienne