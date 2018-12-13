Akhisarspor - Standard Liege (CANLI)
Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki son maçında Belçika’dan Standard Liege’i konuk ediyor. Son maçlar öncesinde Akhisarspor dışındaki 3 takımın da gruptan çıkma şansı bulunuyor. Standard Liege maçı kaybederse tur şansı Sevilla ile Krasnodar arasında oynanacak maça göre belli olacak.
Bu sezon ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde henüz puan alamayan Akhisarspor, J Grubu’ndaki son maçında bu akşam Belçika’dan Standard Liege’i konuk ediyor. Akhisarspor gruptaki ilk 5 maçını kaybetti ve gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Ancak Standard Liege maçı kaybederse tur şansı Sevilla ile Krasnodar arasında oynanacak maça göre belli olacak.
Maç başladı
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında Akhisarspor, Belçika ekibi Standard Liege'i konuk ediyor. Mücadelede 30 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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İlk 11'ler
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Caner, Sissoko, Kadir, Serginho, Aykut, Josue, Regattin, Barbosa, Manu
Standard Liege: Ochoa, Fai, Luyindama, Vanheusden, Kosanovic, Marin, Agbo, Carcela, Bastien, Orlando Sa, Lestienne