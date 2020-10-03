Akhisarspor seri peşinde

Eksik futbolcunun bulunmadığı yeşil-siyahlılar ligde 3 haftada 4 puan topladı. Bu sezon 1'inci Lig'e dönen namağlup Samsunspor'un 5 puanı bulunuyor. Transfer döneminde yasaklı kadrosundan 13 ismi kaybeden Akhisarspor, Samsun'u da yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Teknik direktör Cem Kavçak, takımına güvendiğini vurgulayıp deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini dile getirdi.

AKHİSARSPOR: Lukac - Vrsajevic, Alperen, Göksu, Kadir, Taha, Rotman, Ali Kaan, Bjarnason, Hadzic, Bertuğ

DHA