Akhisarspor seri istiyor

Yeşil-siyahlı ekip Eskişehirspor galibiyetine rağmen ligde 22 puanla, kurtuluş hattının 4 puan gerisinde 16'ncı sırada yer alıyor. Boluspor'un ise 29 puanı var. Geçen sezon görev yaptığı eski takımına kritik 90 dakikada konuk olacak Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, kazanıp seri yakalamak istediklerini söyledi.

AKHİSAR, (DHA)