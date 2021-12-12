Akhisarspor - Pazarspor maç sonucu: 3-1

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki maçta ev sahibinin 40 ve 58'inci dakikalarda Serkan Sefil ve 61'inci dakikada Kemal'le attığı gollere konuk ekip, yalnız 76'ncı dakikada Muhammed Emin'le yanıt verebildi. Bu skorla 20 puana ulaşan Akhisarspor'da tribündeki az sayıda taraftar yönetimi protesto ederek, "Yönetim istifa", "Menajer yönetim istemiyoruz" tezahüratları yaptı.

12’nci dakikada gelişen Akhisarspor atağında Yusuf Cihat’ın ara pasında topla buluşan Bertuğ ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Tunahan topu uzaklaştırdı.

40'ıncı dakikada ev sahibi öne geçti. Mert Özyıldırım'ın savunma arkasında attığı topa hareketlenen Yusuf Acer, kaleci ile girdiği pozisyonda topa dokundu, kaleciden seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Serkan Sefil düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

İlk yarı bu skorla bitti.

58'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Recep’in ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Serkan Sefil'in yerden sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

61'inci dakikada ev sahibi gollerine devam etti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mert’in ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Bertuğ’un kafa vuruşu kaleciden döndü, dönen topu Kemal tamamladı: 3-0.

76'ncı dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammed Emin düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 3-1.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Burak Akdağ (xx), Emin Barlas (xx), Serdar Soydan (xx)

AKHİSARSPOR: Enes (xxx) - Göksu (xxx) (Dk. 90+2 İlke), Yavuz Serkan Özbakan (xx), Serkan Sefil (xxxx) (Dk. 88 Gökmen), Mert Özyıldırım (xxx), Bertuğ (xxx) (Dk. 90+2 Mert Efe), Yusuf Cihat Çelik (xx), Bora (xxx) (Dk. 90+5 Cengiz), Yusuf Acer (xx), Kemal (xxx), Recep (xx)

PAZARSPOR: Tunahan (x) - Kadir Kaan (x) (Dk. 32 Yusuf x), Onur (x) (Dk. 61 Uğur Can xx), Fatih (x) (Dk. 61 Hakan xx), Hüseyin Eray (x) (Dk. 90 Atakan), Oğuzhan Demir (xx), Muhammed Emin (xxx) (Dk. 90 Oğuzhan Eskiköy), Birkan (xx), Muhammedmustafa (xx), Mehmet (x), Berk (x)

GOLLER: Dk. 40 ve Dk. 58 Serkan Sefil, Dk. 61 Kemal (Akhisarspor), Dk. 76 Muhammed Emin (Pazarspor)

SARI KARTLAR: Kadir Kaan, Muhammed Emin, Hüseyin Eray (Pazarspor), Serkan Özbakan (Akhisarspor)

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)