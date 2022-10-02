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Akhisarspor - Osmaniyespor: 1-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta galibiyetle tanışamayan Akhisarspor evinde Osmaniyespor'la 1-1 berabere kaldı

02 Ekim 2022, Pazar 18:05 Son Güncelleme:
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Akhisarspor - Osmaniyespor: 1-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta galibiyetle tanışamayan Akhisarspor evinde Osmaniyespor'la 1-1 berabere kaldı. Akhisarspor 22'nci dakikada Yusuf Kanal ile öne geçti, Osmaniyespor 41'nci dakikada Feyyaz ile beraberliği yakaladı. Mücadelede berabere sonuçlandı.  

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Cihan Ateş, Eray Pınar, Ozan Bekar

AKHİSARSPOR: Halil - Furkan, Yusuf Acer, Recep (Dk. 46 Turhan), Enes, Salih (Dk. Halil İbrahim), Bora, Yusuf Kanal, Göksu, Mert Efe (Dk. 74 Oğuzhan), Orçun (Dk. 60 Serkan Özbakan

OSMANİYESPOR: Mehmet - Halil, Abdurrahman Ayhanoğlu , Kadir Mert, Mert Sarı, İsmail, Kaan (Dk. 87 Emirhan), Ekrem, Miraç Furkan (Dk. 46 Onur), Hüseyin (Dk. 60 Abdurrahman Çağlar), Feyyaz

GOLLER: Dk. Dk. 22 Yusuf Kanal (Akhisarspor) - Dk. 41 Feyyaz (Osmaniyespor)

SARI KARTLAR: Miraç Furkan, Feyyaz, Kaan (Osmaniyespor)

AKHİSAR, (DHA)


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