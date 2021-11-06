Akhisarspor-Nazilli Belediyespor maç sonucu: 4-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek düşme hattından kurtulan Akhisarspor, evinde Nazilli Belediyespor'u rahat yenerek 2'de 2 yaptı: 4-0. Akhisarspor 7'nci dakikada Bertuğ'la gol perdesini açtı: 1-0. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan yeşil-siyahlılar 64'üncü dakikada Cihat'la farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İlk gole imza atan Bertuğ 78'inci dakikada golleri üçlerken, son sözü 90'da Bora söyledi. Akhisarspor bu sonuçla 13 puana yükseldi. Nazilli Belediyespor ise 15 puanda kalıp zirve yolunda darbe yedi.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Yakup Özhan (xxx), Sefa Özcan (xxx), Mücahid Adem Çelebi (xx)

AKHİSARSPOR: Halil (xxx) - İbrahim (xx), Gökmen (xxx), Yusuf (xxx) (Dk. 63 İlke x), Kemal (xxx) (Dk. 84 Recep), Göksu (xxx), Serkan (xxx) (Dk. 80 Muhammed x), Mert Özyıldırım (xx), Cihat (xxx) (Dk. 85 Bora x), Bertuğ (xxx), Mert Efe (xx) (Dk. 63 Halil İbrahim xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Mehmet Ersavaş (x), Ebu Sıddık (x) (Dk. 72 Aytaç x), Emre (xx), Onur (x) (Dk. 46 İlyas x), Koray (xx), Mert Er (x) (Dk. 46 Mete x), Mehmet Özdıraz (x) (Dk. 46 Selçuk x), Muhammet Ali (x) (Dk. 47 Ahmet x)

GOLLER: Dk. 7 ve Dk. 78 Bertuğ, Dk. 64 Cihat, Dk. 90 Bora (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Kemal, Gökmen, Bora (Akhisarspor), Onur, Mert Er, Mehmet Ersavaş (Nazilli Belediyespor)

DHA