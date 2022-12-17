Akhisarspor-Muş 1984 Muşspor maç sonucu: 0-2

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 5 maçtır galibiyete hasret kalarak düşme hattına demir atan Akhisarspor, üst üste dördüncü mağlubiyetini evinde Muş 1984 Muşspor'dan alarak devreyi mutsuz tamamladı: 0-2. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin gollerini 55'inci dakikada Abdulkadir ve 90'ıncı dakikada Emircan attı. Bu skorla Akhisarspor, sezonun ilk yarısını 14 puanla düşme hattında tamamladı.
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Burak Filik, Yusuf Doğan, Ali Çakır
AKHİSARSPOR: Batuhan - Enes Tayfun, Serkan Sefil, Mehmet Salih (Dk. 86 Turhan), Bora, Semih, Gökmen, Yusuf Acer, Yusuf Kanal (Dk. 66 Oğuzcan), Orçun, Recep
MUŞ 1984 MUŞSPOR: Egeberk - Dede, Ömer Karancı (Dk. 90 Ahmet Arda), Yunus, Emircan, Raif (Dk. 81 Ömer Faruk), Taha, Bayram Enes, Tolga, Efe Mustafa (Dk. 85 Doğukan), Abdulkadir
GOLLER: Dk. 55 Abdulkadir, Dk. 90 Emircan (Muşspor)
SARI KARTLAR: Efe Mustafa, Tolga, Raif, Abdulkadir, Bayram Enes, Ömer Karancı (Muşspor), Orçun, Serkan Sefil, Gökmen (Akhisarspor) (DHA)