Golcü Seleznov, stoper Dany ve kanat oyuncusu Larsson’la yollarını ayırmaya hazırlanan yeşil-siyahlıların Galatasaray’da görev yapan eski yıldızı Muğdat Çelik ve Giresunspor’la vedalaşan stoper Aykut Demir’i listesine aldığı bildirildi.

Yeşil-Siyahlılar’ın Muğdat’ı sezon sonuna kadar kiralamak için Galatasaray’la masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi.

Bu sezon Sarı- Kırmızılılar’da 6 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Muğdat toplam 387 dakika sahada kaldı. Muğdat gol ve asist yapamadan devreyi tamamladı.