Akhisarspor moral buldu

Grupta 5-1'lik şok Kırklarelispor yenilgisi sonrası galibiyet elde eden yeşil-siyahlı ekip, rakibini Serkan Sefil (2) ve Kemal'in golleriyle rahat geçerken, düşme hattından tekrar çıkıp üzerindeki ölü toprağını attı.
Grupta 20 puana ulaşan Akhisar, gözünü yalnız 2 puan gerisinde olduğu Play-Off yarışına çevirdi. İlk yarının son maçına 19 Aralık'ta Amed Sportif deplasmanında çıkıp 3 puan arayacak Akhisarspor, ardından lige katılamayan Zonguldak Kömürspor'la oynaması gereken maçı bay geçeceği için devreyi erken kapatacak.
DHA