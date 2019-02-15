Akhisarspor - MKE Ankaragücü maç sonucu: 0-0

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Akhisarspor, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar

14. dakikada Cikalleshi’nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Josue’nin kaleye gönderdiği sert şutta, iyi yer tutan kaleci Altay iki hamlede topa sahip oldu.

21. dakikada ceza sahasının hemen dışı sol çaprazdan Boyd’un kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

23. dakikada Regattin’in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Serginho’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

42. dakikada sağ kanattan Akhisarspor’un serbest vuruşunda Josue’nin pasıyla ceza sahası içerisi sağ çaprazda topla buluşan Serginho’nun dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

51. dakikada Djedje’nin rakip yarı alanda Josue’ye yaptığı faul sonrası hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

70. dakikada Akhisarspor atağında Josue’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Altay, üzerine gelen toplu güçlükle kornere tokatladı.

74. dakikada ceza sahası içerisinde Onur’un pasıyla topla buluşan Sissoko’nun zayıf vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı kontrol etti.

75. dakikada Ankaragücü kontratağında savunmadan topu alarak rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine giren Orgill’in sol çaprazdan yerden vuruşunda top Fatih’in kucağında kaldı.

90. dakikada sol kanattan Aykut'un ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan İlhan, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kaleci Fatih'in yanından filelerle buluşturdu. Akhisarspor takımının itirazı üzerine VAR incelemesine giden hakem Halis Özkahya, İlhan'ın topa elle müdahalede bulunduğunu gerekçe göstererek golü iptal etti.

Akhisarspor - Ankaragücü ilk 11'ler

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Edin Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Serginho (82' Jeremy Bokila), Abdoul Sissoko, Adrien Regattin, Josue Pesqueira, Helder Barbosa (66' Onur Ayık), Sokol Cikalleshi

Ankaragücü: Altay Bayındır, Stelios Kitsou, Ante Kulusic, Michal Pazdan, Tiago Pinto, Brice Dja Djedje, Sedat Ağçay, Hadi Sacko (72' İlhan Parlak), Hector Canteros (55' Mehmet Sak), Tyler Boyd (83' Aydın Karabulut), Dever Orgill

Hakem: Halis Özkahya

Sarı Kartlar: Serginho (20'), Dever Orgill (40'), Mehmet Sak (57'), Josue Pesqueira (65'), Onur Ayık (90'), Fatih Öztürk (90+5')

Kırmızı Kart: Brice Dja Djedje (51')

Önder Aydın - Barış Gezici / MANİSA (İHA)