Henüz 2 yıl önceye kadar Süper Lig'de yer alıp ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Akhisarspor, 2'nci Lig'e düşmeye çok yaklaştı. Süper Lig'de 7 yıl aralıksız mücadele ederken 3 sene önce 2018'de Galatasaray ve Fenerbahçe gibi dev rakiplerini yenerek Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı kazanan Akhisar, geçen sezon düştüğü TFF 1'inci Lig'de son haftalar öncesi kurtuluş şansını mucizelere bıraktı. Ligde devre arasında dağılan kadrosuna 27 transfer yapmasına rağmen kötü gidişi bir türlü sonlandıramayan yeşil-siyahlı ekip, üst üste 4'üncü yenilgisini Adanaspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek alırken, son 4 hafta öncesi kurtuluş barajının 6 puan gerisinde düşme hattında kaldı.

Kalan maçlarını Süper Lig yarışının iddialı takımları Altınordu, Altay, Giresunspor'un (D) yanı sıra iddiasız kalan Ümraniyespor'la oynayacak Akhisarspor'un zorlu fikstürde bu hafta bile matematiksel olarak küme düşme ihtimali bulunuyor. 25 puanla 16'ncı sıradaki Akhisarspor pazar günü evinde Altınordu'ya yenilir, 31 puanla düşme hattının tek basamak üzerindeki Menemenspor, İstanbulspor'u, 32 puanlı Balıkesirspor da düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u yenerse bitime 3 maç kala kurtuluş umutlarını matematiksel olarak da yitirecek. Akhisar, ikili averajda da iki rakibinin de gerisinde bulunuyor. Sezon başından beri maddi ve idari krizlerin bitmediği kulüpte yönetimi futbolcu menajerliği yapan Evren Özbey ve kardeşlerinin devralması da tartışma yaratmıştı. (DHA)