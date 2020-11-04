Akhisarspor kupada Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu randevusunda Misli.com 2'inci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak.

04 Kasım 2020, Çarşamba 12:12 Son Güncelleme:
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Akhisarspor kupada Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak

TFF 1. Lig'de sezona tutuk başladıktan sonra 4 maçtır bileği bükülmeyip, üst üste oynadığı 2 maçını kazanarak çıkışa geçen Akhisarspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu randevusunda Misli.com 2'inci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak mücadeleyi Sinan Dereci yönetecek. Tek maçlı eleme sistemine göre oynanan kupada rakibini normal sürede veya eşitlik olması durumunda uzatmalar ile gerekirse seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak.

Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Cem Kavçak'ın kupada ligde az şans bulan isimlerle gençlere forma vermesi bekleniyor.

DHA

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