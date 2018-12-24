Spor Toto Süper Lig'de ilk 16 haftada 16 puan toplayan Akhisarspor 24 puanlı Atiker Konyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Akhisarspor Atiker Konyaspor'u eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Aykut Kocaman yönetiminde henüz deplasmanda maç kazanamayan Atiker Konyaspor ise ligi en üst sırada bitirmek için Akhisarspor'u deplasmanda yenmek istiyor.

Akhisarspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Akhisarspor - Konyaspor muhtemel 11'ler...

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Sissoko, Lopes, Serginho, Barbosa, Josue, Güray, Bokila, Manu

Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Milosevic, Traore, Jahovic

Atiker Konyaspor maçı öncesi 16 puanla 15. sırada bulunan Akhisarspor, yarınki müsabakayı kazanıp, ilk devreyi düşme hattının üzerinde bitirmeyi planlıyor.

Yeşil-siyahlı ekip, ligde iç sahada çıktığı son 3 maçı kayıpsız geçti. Atiker Konyaspor ise galip gelemediği son 5 deplasman müsabakasında sahadan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

Atiker Konyaspor ile 11. randevu

Süper Lig’de rakibiyle 11. kez karşılaşacak Akhisarspor, daha önceki 10 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda 11 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 12 gol gördü. Ligde geçen sezon Konya’daki müsabakayı Atiker Konyaspor 2-0, Manisa’daki karşılaşmayı ise Akhisarspor 3-0 kazandı.