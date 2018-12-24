Akhisarspor - Konyaspor maç sonucu: 0-0

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Akhisarspor ile Atiker Konyaspor golsüz berabere kaldı: 0-0. Akhisar Stadı’nda oynanan maçta iki takım da buldukları pozisyonlardan yararlanamadı. Bu skorla Akhisarspor, 17 maçlık ilk devreyi 17 puanla, düşme hattının tek basamak üzerinde tamamladı. Konyaspor da 25 puana ulaştı.

2'nci dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Traore’nin pasıyla ceza sahasına giren Ömer Ali’nin defanstan sıyrılıp vurduğu topu Aykut çizgiden çıkarıp mutlak gole engel oldu.

18'inci dakikada gelişen Akhisar atağında Güray’ın sol kanattan pasına kale önünde Onur yetişemedi.

35'inci dakikada gelişen konuk ekip atağında Ömer Ali’nin ceza alanında şutu yere düşerken Akhisarlı Caner’in destek aldığı koluna çarptı. Ömer’in dönen topa vuruşu yandan auta çıktı. Konyasporlular ilk pozisyonda penaltı beklerken hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonucu oyunu devam ettirdi.

45+2'nci dakikada Güray’ın soldan ortaladığı topa Manu’nun gelişine sert volesi üstten auta çıktı.

İlk yarı golsüz sonuçlandı.

53'üncü dakikada Konyasporlu Traore’nin kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutu üstten auta gitti.

60'ıncı dakikada Akhisar mutlak golden oldu. Barbosa’nın ortasında Konya defansında Moke’ye çarpan top ceza sahasında bomboş pozisyondaki Onur’un önünde kaldı. Onur’un yakın mesafeden gelişine şutunu kaleci Serkan müthiş bir refleksle kontrol etti.

62'nci dakikada Konyaspor atağında Ömer Ali’nin sağdan ortasında Traore’nin kafası üstten dışarı çıktı.

75'inci dakikada Akhisar’ın ceza sahası ön çizgisinde kazandığı endirekt serbest vuruşta Josue dokundu, Regattin vurdu, top üstten auta çıktı.

83'üncü dakikada ev sahibi yine önemli bir fırsattan yararlanamadı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Serginho’nun şutu kaleye paralel auta çıktı.

Maç 0-0 bitti.