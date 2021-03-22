Akhisarspor kendisini yaktı!

Bu sezon 3'te 3 yapma fırsatını üçüncü kez tepen yeşil-siyahlı ekip, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlere rağmen aylardır düşme hattından bir türlü kurtulamadı. Kadrosunda Süper Lig ve Avrupa patentli 9 yabancı oyuncu bulunduran Akhisarspor, ligde son 7 haftaya 25 puanla 16'ncı sırada girerek iyice korkulu rüya görmeye başladı. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Menemenspor'la arasında 3 puan fark bulunan Akhisarspor, kalan 7 maçta yıllar sonra 2'nci Lig'e düşmemek için mücadele verecek. Akhisarspor en son 2010 yılında 2'nci Lig'de yer alıp ardından basamakları hızla çıkarak 7 sezon boyunca Süper Lig'de mücadele etmişti.

AKHİSAR, (DHA)



