Akhisarspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik sonuçla yenen ve avantaj elde eden Akhisarspor, rakibini konuk edecek. Peki, Akhisarspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...

22 Ocak 2019, Salı 13:47
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Akhisarspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Akhisarspor, rövanş mücadelesinde rakibini Manisa'da ağırlayacak. Müsabaka listesinde 13 yabancı oyuncu bulundurarak kural ihlali yaptığı maçta Beşiktaş'a karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetle Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine başlayan Akhisarspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselme mücadelesine çıkacak.

Akhisarspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenen Ege temsilcisi, rövanş mücadelesinde rakibiyle bugün saat 18.00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak.

Yeşil-siyahlı ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1-0 mağlubiyeti halinde kupada bir üst tura yükselecek.

Müsabaka 2-1 İstikbal Mobilya Kayserispor lehine tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer mağlubiyetlerde ise konuk ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Yeşil-siyahlı ekipte Mustafa Yumlu, Eray Ataseven, Kadir Keleş, Bilal Kısa ve Dany Nounkeu'nun sakatlıkları bulunuyor.


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