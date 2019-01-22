Akhisarspor - Kayserispor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Akhisarspor, rövanş mücadelesinde rakibini Manisa'da ağırlıyor. Müsabaka listesinde 13 yabancı oyuncu bulundurarak kural ihlali yaptığı maçta Beşiktaş'a karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetle Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine başlayan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselme mücadelesine çıktı.

Maç başladı

Akhisarspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenen Ege temsilcisi, rövanş mücadelesinde rakibiyle bugün saat 18.00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanıyor.

Yeşil-siyahlı ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1-0 mağlubiyeti halinde kupada bir üst tura yükselecek.

Müsabaka 2-1 İstikbal Mobilya Kayserispor lehine tamamlanması halinde karşılaşma uzayacak. Diğer mağlubiyetlerde ise konuk ekip adını çeyrek finale yazdıracak.







