Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Süper Lig’de geride kalan 25 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, 26. haftaya 31 puanla 12. sırada girdi. Akhisarspor ise 21 puanla son sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı Kasımpaşa 5-0 kazanmıştı. Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’de son 8 maçında galibiyet alamadı. Süper Lig’in ilk yarısında 29 puan toplayarak devre arasına lider Medipol Başakşehir’den 6 puan geride giren lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarında büyük bir düşüş yaşadı. Ligin ikinci yarısında çıktığı 8 maçta galibiyet elde edemeyen Kasımpaşa, 6 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Devre arasına averajla 4. sırada giren teknik direktör Mustafa Denizli’nin öğrencileri, 25. hafta sonunda 31 puanla 12. sıraya geriledi.

Akhisarspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yarın saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Muhtemel 11'ler

Akhisarspor: Lukac- Zeki, Caner, Musa, Kadir, Sissoko, Rotman, Serginho, Barbosa, Manu, Bokila

Kasımpaşa: Ramazan- Popov, Youssef, Veysel, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Khalili, Hafez, Trezeguet, Perica

4 isim sınırda

Kasımpaşa’da orta saha oyuncusu Tarkan Serbest cezası nedeniyle Akhisarspor’a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig’de 4. sarı kartını 25. haftadaki Göztepe müsabakasında gören Tarkan, Akhisarspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Lacivert-beyazlı ekipte, Syam Ben Youssef, Josue Sa, Stipe Perica ile Loret Sadiku, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında oynayamayacak.

Kasımpaşa'yla 7 Şubat'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlanıp 6 maçtır forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, yine İstanbul temsilcisine karşı yeşil sahalara dönecek.

Güray ikinci yarıda

Teknik sorumlu Cem Kavçak'ın Güray'ı yedek soyundurup oyunun gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor. Akhisar'da antrenmanda sakatlanan Cocalic ise maç kadrosunda yer almayacak. Yeşil-siyahlılarda Cikalleshi, Mustafa, Bora, Hasan Ali ve Eray'ın da sakatlıkları sürüyor. Fatih ve Josue ise geçtiğimiz günlerde süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 15, 2. kategori 10, 3. kategori 6, 5. kategori ve kale arkaları 5 TL olarak satışa sunuldu.















