Akhisarspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final rövanşında Akhisar 3-1’lik skor avantajıyla Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. İstanbul ekibi ise ligdeki kötü gidişine kupada tur moraliyle son vermek istiyor. Peki, Akhisarspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçta evinde 3-1 yendiği Kasımpaşa ile deplasmanda rövanşa çıkacak. Ege ekibinde sakatlıkları süren Vrsajevic, Fatih, Eray, Dany, Mustafa, Güray ve Lopes forma giyemeyecek. Paşa ise tam kadro.
Akhisarspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Arda Kardeşler’in düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma ASPOR'dan naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler:
Akhisarspor: Lukac, Zeki, Caner, Cocalic, Kadir, Rotman, Aykut, Manu, Josue, Onur, Cikalleshi
Kasımpaşa: Ramazan, Veysel, Josue Sa, Youssef, Özgür, Sadiku, Khalili, Trezeguet, Tarkan, Hajradinovic, Perica
Nasıl tur atlarlar?
Türkiye Kupası’nın son sahibi Akhisarspor’a yarı final bileti alması için her türlü galibiyet, beraberlik, birden fazla gol atacağı iki farklı mağlubiyet yeterli olacak. Kasımpaşa ise Akhisarspor’u gol yemeden iki ve üzeri farkla yenerse adını bir üst tura yazdıracak.