Akhisarspor - Kasımpaşa CANLI

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşıyor. Süper Lig’de geride kalan 25 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, 26. haftaya 31 puanla 12. sırada girdi. Akhisarspor ise 21 puanla son sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı Kasımpaşa 5-0 kazanmıştı. Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’de son 8 maçında galibiyet alamadı. Süper Lig’in ilk yarısında 29 puan toplayarak devre arasına lider Medipol Başakşehir’den 6 puan geride giren lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarında büyük bir düşüş yaşadı. Ligin ikinci yarısında çıktığı 8 maçta galibiyet elde edemeyen Kasımpaşa, 6 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Devre arasına averajla 4. sırada giren teknik direktör Mustafa Denizli’nin öğrencileri, 25. hafta sonunda 31 puanla 12. sıraya geriledi.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma başladı.

Dk.7 GOL! Strahil Popov'un ortasında Bengali Fode Koita'nın attığı kafa golüyle Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

Akhisarspor - Kasımpaşa ilk 11'ler

Akhisarspor: Milan Lukac, Zeki Yavru, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Abdoul Sissoko, Rajko Rotman, Helder Barbosa, Serginho, Elvis Manu, Jeremy Bokila

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Strahil Popov, Veysel Sarı, Syam Ben Youssef, Olivier Veigneau, Loret Sadiku, Abdul Rahman Khalili, David Pavelka, Haris Hajradinovic, Trezeguet, Bengali Fode Koita

Hakem: Halis Özkahya

Akhisarspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 16.00’da başlayan maçı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

4 isim sınırda

Kasımpaşa'da Syam Ben Youssef, Josue Sa, Stipe Perica ile Loret Sadiku, bu müsabakada kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında oynayamayacak.