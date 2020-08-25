TFF 1. Lig'de şimdiye kadar 7 as futbolcusu ayrılan, eski yabancı oyuncularının alacakları yüzünden FIFA kanalıyla gelen 1.1 milyon Euro tutarındaki transfer yasağını kaldırıp kaldıramayacağı da belirsiz olan Akhisarspor, kadrosundaki genç yıldız adaylarına güveniyor. Onur, Aykut, Erhan, Ergin, Gökhan, Muhammet ve Tolga gibi kilit futbolcuların ayrıldığı, Cikalleshi ve Rotman'ın durumlarının belirsiz olduğu Akhisar'da yeni sezonda Ali Kaan, Bertuğ ve Hasan Ali'ye büyük iş düşecek. İlk 11'in önemli parçalarından olmaları beklenen gençlerden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Kaan, geçen sezon 13 maçta forma giyip 1 gol attı. Ümit Milli Takım'a çağrılan genç futbolcu transferin de gözdeleri arasında.

Yeşil-siyahlıların 24 yaşındaki forveti Bertuğ, geçen sezon 14 maçta 3 kez ağları sarsarken performansıyla umut verdi. Genç Milli Takım formasını 44 kez giyip henüz kariyerinin başında 3 kez çapraz bağ ameliyatı geçiren 20 yaşındaki orta saha Hasan Ali, sakatlığı tamamen atlatıp takıma döndü. Akhisarspor'da 20 yaşındaki kaleci Halil, 21 yaşındaki stoperler İlke ve Göksu, 20 yaşındaki sağ bek Gökmen, 20 yaşındaki 10 numara Bora ve 19 yaşındaki golcü Mert Efe'ye de yeni sezonda önemli görevler düşecek. Mert Efe ve Göksu geçen sezonu 52 Orduspor FK'da, Bora 68 Aksaray Bld'de, Gökmen ve İlke ise Cizrespor'da geçirdi. Geçen sezon Zonguldak Kömürspor'a kiralık gönderilen 25 yaşındaki orta saha Onurcan da geri döndü.

YÖNETİM GİDENLERE VEDA ETTİ

Akhisarspor yönetimi, takımdan ayrılan futbolcular için veda mesajları yayınladı. Yeşil-siyahlılar, 5 yıldır Akhisarspor forması giyerek 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde kulüp tarihinin ilk golünü atan Onur Ayık'ın yanı sıra Erhan, Gökhan, Ergin, Tolga, Aykut gibi isimlere özel mesajlar yayınladı. Onur, 4 Ekim 2018'de Avrupa Ligi'ndeki Standard Liege deplasmanında Akhisarspor'un uluslararası arenadaki ilk golünü atmış, 8 Kasım 2018'deki maçta da İspanyol devi Sevilla'nın ağlarını sarsmıştı.

DHA