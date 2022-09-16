Akhisarspor ilk peşinde

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk iki maçından golsüz beraberlikle ayrılan, hafta içinde de Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Bigaspor'a 1-0'la elenerek Ziraat Türkiye Kupası'na 1'inci turda veda eden Akhisarspor, yarın ligde ilk galibiyetini Merkür Holding Erbaaspor önünde arayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak.

Grupta ilk 2 haftayı 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçince teknik direktör Cemil Aktaş'la yollarını ayırıp takımı geçen sezon profesyonel lige çıkaran Veyis Kanber'le anlaşan Efeler 09 SFK, aynı saatte Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanına galibiyet için çıkacak.

Ligde 2'nci Grup'ta 2 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Kuşadasıspor da yine saat 16.00'da Özer Türk Stadı'nda Bulvarspor'u ağırlayacak.

İZMİR, (DHA)