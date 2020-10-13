Akhisarspor için çıkış fırsatı

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk 4 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puan alabilen Akhisarspor, milli aradan sonra 1 puanla son sıradaki Menemenspor'la oynayacağı maçı çıkış fırsatı olarak görüyor.

Bu sezon maddi ve idari krizlerle boğuşup 13 as futbolcusu kaybeden Akhisarspor, 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak 90 dakikada rakibini mağlup ettiği takdirde rahat bir nefes alarak gözünü üst gruba çevirecek. Yeşil-siyahlı ekip mağlubiyet durumunda ise düşme hattındaki rakibinin kendisini yakalamasına engel olamayacak. Cezalı futbolcusu olmayan Akhisarspor'da Ali Kaan, Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunuyor.

DHA