Akhisarspor-Hatayspor maç sonucu: 3-1

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Akhisarspor, sahasında Hatayspor’u 3-1 mağlup etti.

22 Eylül 2019, Pazar 21:25
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Akhisarspor-Hatayspor maç sonucu: 3-1

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Akhisarspor, sahasında Hatayspor’u 3-1 mağlup etti.

Bu arada, Akhisarspor’da yardımcı antrenör Akın Sinan Dağdelen, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Akhisarspor: 3 - Hatayspor: 1

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Erkan Özdamar, Sezgin Çınar, Baran Eraslan

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Taha Yalçıner (Dk. 60 Rotman), Musa Nizam, Alperen Babacan, Aykut Çeviker, Burhan Eşer (Dk. 85 Ali Kaan Güneren), Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Dk. 74 Bjarnason), Cikalleshi

Hatayspor: Akın Alkan, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Furkan Şeker, Yasin Güreler, Alican Özfesli, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 81 Quali), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Rayane (Dk. 58 Barbosa), Mirkan Aydın (Dk. 75 Bokila)

Goller: Dk. 16 ve 45 1 Burhan Eşer, Dk. 90 3 Cikalleshi (Akhisarspor), Dk. 26 Alican Özfesli (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Taha Yalçıner, Dk. 54 Vrsajevic, Dk. 66 Aykut Çeviker, Dk. 69 Musa Nizam, Dk. 90 Muhammet Reis, Dk. 90 3 Cikalleshi (Akhisarspor), Dk. 45 2 Rayane, Dk. 59 Barbosa, Dk. 75 Selim Ilgaz (Hatayspor)

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