Akhisarspor gol atıp yemeyi unuttu

Son golünü Sapanca Gençlik deplasmanında 66'ncı dakikada Oğuzcan Kesgin'in kafasından bulan Akhisarspor, 294 dakikadır gol sevinci yaşamadı.

Bu sezon oynadığı 9 maçta 7 beraberlik, 1 galibiyet, 1 yenilgi alan Akhisar temsilcisi toplam 5 kez sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Akhisarspor bu periyotta 6 gol atıp, 6 gol yedi. Yeşil-siyahlılarda Mert Efe 2, Bora, Furkan, Oğuzcan ve Yusuf Kanal 1'er gol kaydetti. Akhisar ekibi pazar günü Çankaya FK deplasmanında 3 maçlık gol ve galibiyet hasretine son vermek istiyor.

DHA



